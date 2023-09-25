Работу московского метро положительно оценивают 95% пассажиров

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Департамент транспорта Москвы провел опрос пассажиров столичного метро. Большинство респондентов положительно оценивают работу метро.

— Мы продолжаем развивать Московский транспорт и делать поездки еще комфортнее — такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Уже 95% пассажиров положительно оценивают работу метрополитена, их мнение — самое главное для нас. Наше метро сегодня — одно из самых лучших в мире», — отметил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Главными преимуществами московского метро пассажиры считают короткие интервалы между поездами, чистоту на станциях, вестибюлях и переходах между линиями, график работы (с 5:30 до 01:00), быстрые пересадки на линии и удобство планирования поездок. Среди неавтоматизированных метрополитенов мира (т.е. таких, где составы управляются человеком), наше метро занимает первое место с наименьшим временем ожидания поезда.

Накануне Мэр Москвы анонсировал закупку не менее 500 новых вагонов класса «Москва-2020» для метро. Поставят их до 2026 года. Сегодня в столичном метро ходит свыше 1,1 тысячи современных вагонов. В следующем году в метро можно будет встретить следующую модификацию составов. У поезда переработают дизайн, учтут пожелания пассажиров для большего комфорта поездок, головные вагоны станут более удобными для маломобильных граждан.