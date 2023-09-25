В Москве мужчина с пистолетом ограбил микрокредитную организацию Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вооруженный пистолетом мужчина ворвался в офис микрокредитной организации, расположенный на Рязанском проспекте, и заставил сотрудниц отдать ему деньги из кассы. Грабитель забрал 19 тысяч рублей и ушел, после чего работницы вызвали полицию. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице

Подозреваемого в разбое оперативно задержали в подмосковных Котельниках. Им оказался 46-летний мужчина. Дома у него нашли пневматический пистолет, кобуру и похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленнику предъявили обвинение и заключили под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее KP.RU писал, что в столице приезжий ограбил и изнасиловал женщину в лифте на юге Москвы. Он похитил у женщины дорогостоящий телефон, надругался и сбежал.