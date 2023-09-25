Дело о краже антикварного палаша передали в суд Москвы Фото: ГУ МВД России по Москве

В Москве завершили расследование уголовного дела о краже антикварного палаша стоимостью более миллиона рублей. Как рассказали в ГУ МВД России по столице, материалы направили в суд.

Напомним, 59-летний, ранее судимый житель Москвы еще осенью 2017 года взял у коллекционера раритетный палаш. Он обещал показать его потенциальному покупателю и в случае успешной сделки перечислить деньги на счет владельца предмета. Однако спустя время он не объявился и тогда коллекционер забил тревогу.

Выйти на след похитителя удалось только в 2022 году, когда третьи лица решили продать антиквариата. Новым покупателем оказался истинный его владелец.

Изъятое старинное оружие направили на экспертизу, которая показала, что палаш является предметом историко-культурного наследия России. Было возбуждено уголовное дело о хищении предмета, имеющего особую ценность.

В настоящее время следствие уже закончено, материалы с обвинительным заключением направили в суд. Фигурант ожидает приговора под стражей.