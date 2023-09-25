Врач перечислил косметические средства, провоцирующие рак кожи

Онколог Черемушкин: солнцезащитные средства могут вызывать рак кожи Фото: Shutterstock

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал NEWS.ru, что некоторые косметические средства могут провоцировать развитие рака. При этом если речь идет о кремах и других продуктах с истекшим сроком годности, то они также могут вызвать раздражение и аллергию, но для этого придется ими пользоваться долгие годы.

Солнцезащитные средства могут содержать канцерогены, которые вызывают рак кожи. Чтобы избежать этого, достаточно выбирать хорошую косметику известных брендов. Также не стоит ходить в солярий ежедневно — это приведет к раннему старению кожи.

Ранее онколог-уролог перечислил продукты, которые подкармливают раковые клетки. Так, на возникновение рака почки оказывает влияние большое количество в рационе жирной, острой, копченой пищи.