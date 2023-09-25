Ликсутов рассказал о дорожно-транспортной ситуации в Москве

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Москва остается одним из самых безопасных городов в России, несмотря на самую большую численность населения и количество автомобилей по сравнению в другими регионами. Об этом сообщил и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Столица показывает лучшую в мире динамику по снижению числа погибших в результате ДТП среди городов с населением свыше 10 миллионов человек, - заявил Ликсутов. - По сравнению с 2010 годом в 2,5 раза стало меньше погибших в результате ДТП — сохранено 2,5 тысячи жизней».

По его словам, при этом в Москве и области зарегистрировано больше всего автомобилей в России — более 8,5 миллионов машин. Традиционный осенний рост трафика в городе не привёл в этом году к резкому повышению загрузки магистралей, уточнил и. о. заммэра. Этого удалось добиться благодаря работе по организации дорожного движения, управлению транспортными потоками и оперативному реагированию на ЧП и ДТП.

«В этом сентябре число машин на столичных дорогах в среднем на 6% меньше, чем год назад, - добавил Ликсутов. - Мы фиксируем около 2,9 миллиона машин ежедневно».

И. о. заммэра отметил в том числе положительное влияние новых дорожных проектов на улучшение движения на столичных улицах. Среди таких проектов - магистрали, открытые за последние месяцы по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Это Московский скоростной диаметр (МСД) и проспект Багратиона (СДКП).

«Скоростным диаметром ежедневно пользуются около 370 тысяч автомобилистов, - сообщил Ликсутов. - Из них подавляющее большинство, а именно более 270 тысяч – москвичи. На сегодня МСД занимает третье место по интенсивности движения среди городских магистралей».

Некоторые автомобилисты перешли еще на одну трассу - проспект Багратиона.

«В первые дни после открытия им ежедневно пользуются 22,5 тысяч автомобилей - фиксируется 28-30 тысяч проездов в сутки», - подчеркнул Ликсутов.

Благодаря новой магистрали разгружаются другие трассы, водители в утренний час пик экономят среднем 15% времени, уточнил и. о. заммэра.