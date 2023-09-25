Двое рабочих застряли на высоте 37 этажа из-за крена люльки на юго-западе Москве Фото: Валерий Таратухин

Двое рабочих едва не погибли во время выполнения фасадных работ в строящемся здании на юго-западе Москвы. Крепления на строительной люльке, в которой они находились, оборвались с одной стороны. Мужчина застряли на уровне 37 этажа, ухватившись за балку. Как прокомментировали KP.RU в пресс-службе Группы компаний ФСК, в результате инцидента никто не пострадал — рабочих оперативно сняли.

На помощь строителям пришли их коллеги. Они поднялись на другой люльке и достали людей. Помощь спасателей не понадобилась.

По факту произошедшего проводится внутренняя проверка.

Ранее KP.RU писал, что двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона при разгрузке «газели» возле пункта приема металлолома. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Москвы.