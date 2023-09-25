Ликсутов назвал самый удобный и быстрый способ добраться до любого района Москвы

Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца этого года на интенсивность движения в столице будут напрямую влиять погода, временные ограничения из-за исполнения Москвой своих столичных функций, а также строительные и дорожные работы, проводимые сейчас примерно на 800 участках. Об этом сообщил и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«К началу октября по городу будет перемещаться в среднем около 2,93 миллиона машин, - уточнил и. о. заммэра. - Ситуационный центр 24/7 следит за ситуацией на дорогах. В случае необходимости сотрудники Центра координируют работу Дорожного патруля». По его словам, они также следят за перекрестками, регулируя работу светофоров через удаленный доступ.

«Рекомендуем использовать все возможности и доступность Московского транспорта, особенно в непогоду, - подчеркнул Ликсутов. - Он всегда на 100% готов принять пассажиров. В час пик это самый удобный и быстрый способ добраться до любой части города». При этом и. о. заммэра напомнил о его огромном запасе провозной способности, добавив, что система городского транспорта постоянно расширяется.

«Только в этом году она выросла на две новых линии МДЦ, также запущено движение по всему БКЛ — самому большому метрокольцу в мире, и открыто еще несколько станций метро», - пояснил Ликсутов.

Запущенные по поручению мэра Москвы Сергея Собянина МЦД-3 и МЦД-4 положительно повлияли на движение в городе.

«После открытия третьего диаметра машин стало меньше на Ленинградском и Новорязанском шоссе, Рязанском проспекте, - рассказал и. о. заммэра. - А благодаря четвертому диаметру стало меньше машин на Киевском, Боровском, Носовихинском шоссе».

По его словам, статистика подтверждают, что многие водители продолжают пересаживаться на городской транспорт, в том числе чаще пользуются услугами такси и каршеринга. «С начала этого года на дорогах в среднем передвигалось около 3 миллионов автомобилей в сутки, что на 7% или 210 тысяч машин меньше, чем в 2019 году», - сообщил Ликсутов.