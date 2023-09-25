Ранившую сожителя ножом во время пьяной ссоры москвичку заключили под стражу Фото: архив "КП"

Суд избрал в отношении 49-летней женщины, которая пырнула ножом своего сожителя во время пьяной ссоры, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 ноября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября в квартире на Бакунинской улице. Во время пьяной ссоры женщина напала с ножом на 39-летнего сожителя. Раненый мужчина смог выйти на улицу, и там потерял создание. Его доставили в медицинское учреждение. Подозреваемую задержали, писал KP.RU.

Фигурантке предъявили обвинение в покушении на убийство. В суде женщина пояснила, что не согласна с обвинением и просила не избирать ей меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд встал на сторону прокуратуры. Расследование находится на контроле в столичном ведомстве.