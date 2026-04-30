Владимир Ефимов рассказал о планах по строительству пересадочного узла с разворотным кольцом для трамваев в районе Ивановское

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился подробностями проекта по возведению новой трамвайной линии вдоль шоссе Энтузиастов. Этот маршрут длиной примерно 4 километра уже начали строить. Трассу проложат от улицы Сталеваров до 3-й Владимирской улицы, интегрировав ее в действующую трамвайную сеть.

«В районе Ивановское появится пересадочный узел, ключевым элементом которого станет разворотное кольцо для трамваев и здание конечной станции. Хаб объединит несколько важных инфраструктурных объектов», - отметил заммэра.

Он уточнил, что там появятся две перехватывающие парковки, каждая из которых будет оснащена станциями для зарядки электромобилей, а также отстойно разворотная площадка для автобусов и электробусов.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, ее оборудуют ультрабыстрыми зарядными станциями.

Благодаря открытию новой трамвайной линии ускорятся поездки по городу для 130 тысяч жителей района Ивановское. В результате реализации этого долгожданного проекта комфортнее станет городская среда на востоке Москвы. После запуска линии у москвичей и туристов появятся дополнительные удобные варианты поездок из района Ивановское в центр столицы, а также до соседних станций метро, МЦК и МЦД. Как пояснили в Градостроительном комплексе Москвы, в том числе разгрузятся городские дороги. Кроме того, меньше будет шума от проезжающих машин.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков рассказал о выполняемых подрядчиком земляных работах по устройству отстойно-разворотной площадки. При этом уже идет выборка котлована под конструкции трамвайных путей, а также переустройство инженерных коммуникаций.

«Трамвайная линия будет обособлена от потока машин. Часть маршрута пройдет под путепроводом», - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что его уже строят на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда.

Напомним, по новому маршруту трамваи будут курсировать от МКАДа до центра. О его создании ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.