Багреева: Московские предприятия изучили цифровые решения шанхайских компаний

Мария Багреева / Фото Комплекса экономической политики Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала об изучении столичными компаниями опыта цифровой трансформации крупнейших предприятий Китая в рамках деловой миссии правительства Москвы в Шанхай. Организаторами миссии выступили Департамент экономической политики и развития Москвы при поддержке экспертов АНО «Мосстратегия». В состав делегации вошли руководители столичных предприятий, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», в том числе из обрабатывающей промышленности, строительства, логистики, НИОКРа и других отраслей.

Она уточнила, что в Шанхае плотность роботизации в три раза выше, чем в в целом по миру – больше 500 роботов на 10 тысяч работников.

Участники миссии посетили индустриальный кластер «Заводов будущего», автомобильный концерн SAIC, завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем Shanghai ChaifuRobotics Co и другие крупные производственные площадки Шанхая.

По словам Багреевой, в рамках деловой миссии представители Москвы узнали больше о практических решениях по цифровизации и роботизации производств, оценили их эффективность и возможность внедрения на предприятиях в России. Она также отметила, что некоторые компании-участники уже договорились о сотрудничестве по внедрению роботизированных решений на производствах.

«При поддержке экспертов АНО «Мосстратегия» участники бизнес-миссии смогут адаптировать актуальные технологические решения и лучшие практики под специфику своих бизнес-процессов», - подчеркнула заммэра.

Кроме того, практики китайских компаний станут основой образовательных курсов, а также готовых решений для внедрения на предприятиях Москвы.

С 2022 году столичные компании развиваются в рамках нацпроекта «Производительность труда» (сегодня – федеральный проект в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Как сообщал столичный мэр Сергей Собянин, в проекте уже участвуют 535 предприятий города.

