Дождь, град и 21 километр: бойцы ОМОН «Русич» покорили Московский полумарафон

Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области традиционно открыли сезон массовых забегов и приняли участие в одном из самых значимых беговых событий страны — Московском полумарафоне. Бойцы успешно преодолели дистанцию в 21,1 километра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соревнования собрали на улицах столицы более 23 тысяч бегунов из 82 регионов России, 33 стран мира и 486 городов. Маршрут забега проложили по центральным магистралям Москвы, что позволило участникам в очередной раз увидеть главные достопримечательности города.

Погодные условия специально бросили вызов бегунам: дождь, град и сильный ветер превратили дистанцию в настоящее испытание на прочность. Однако бойцы отряда успешно преодолели необходимое расстояние, продемонстрировав выносливость и высокий уровень физической подготовки.

Участие в подобных соревнованиях для сотрудников подмосковного главка Росгвардии уже стало доброй традицией. Оно объединяет стремление к здоровому образу жизни, постоянному совершенствованию профессиональных и спортивных качеств, а также укреплению командного духа.

Московский полумарафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), а маршрут дистанции 21,1 километра сертифицируется международной организацией с 2013 года.