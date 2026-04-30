Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 14:45

«Рана оказалась неглубокой»: директор школы в Ховрино — о нападении четвероклассницы с ножом

Директор московской школы рассказала о нападении четвероклассницы на учителя
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Мила ГЕНЬ
Директор московской школы рассказала о нападении четвероклассницы на учителя

Директор московской школы рассказала о нападении четвероклассницы на учителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В московской школе №1474 ученица четвертого класса напала на учителя с кухонным ножом, который принесла из дома. Инцидент произошел накануне. Об этом сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина в разговоре с KP.RU.

«Педагогу своевременно оказана медицинская помощь. К счастью, рана оказалась неглубокой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — подчеркнула Курчаткина.

В школу сразу же вызвали полицию и скорую помощь, на место инцидента пригласили школьного психолога. В сопровождении матери ребенок был госпитализирован.

Девочка учится в этой школе с первого класса. Ранее никаких замечаний к ее поведению не было, на внутришкольном учете она не состояла.

В настоящий момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет проведена проверка того, как ученица смогла пронести в школу нож, а также усилена охрана на входе в здание.