Владислав Овчинский: Новостройку по программе реновации начали возводить на Криворожской

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

Жизнь в Нагорном районе скоро изменится: здесь на Криворожской улице вовсю строят новую многоэтажку по программе реновации. Участок под номером 1/3/5 уже не узнать — на месте старых снесенных домов растет современный жилой комплекс. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, пояснил, что здание будет внушительным— почти 60 тысяч квадратных метров. В пяти секциях разместятся 642 квартиры.

«Дом на Криворожской улице, построенный по индивидуальному проекту, станет архитектурной доминантой района. Яркие фасады в карминном оттенке с белыми акцентными вертикалями выгодно выделят здание в городской среде. Интересным решением станет рампа, соединяющая жилой корпус с нежилым зданием, в котором будут располагаться коммерческие помещения. В настоящий момент на площадке ведутся работы по возведению монолитных конструкций первого этажа», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Что важно для будущих жильцов: вся необходимая инфраструктура находится рядом. До метро «Нагорная» — рукой подать, минут 13 неспешным шагом. А если захочется активного отдыха — за 20 минут доберетесь до городского горнолыжного курорта. Для спокойных прогулок подойдут парк Вершинина и Коробковский сад с прудами. Школы, поликлиники и магазины тоже в шаговой доступности — всё уже есть.

Строят дом по монолитной технологии. Звучит сложно, но на деле это плюс: стройка не останавливается даже в непогоду. Инженеры предусмотрели современные решения, чтобы процесс шел круглый год.

Напомним, программу реновации запустили в августе 2017-го. Планы амбициозные: расселить 5176 домов, а это почти миллион москвичей.