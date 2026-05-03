Анатолий Гарбузов сообщил о внедрении на КМЗ системы трехмерного контроля деталей лифтового оборудования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов рассказал о внедрении на Карачаровском механическом заводе (КМЗ) высокоточной координатно-измерительной машины. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы пояснили, что новинка необходима для контроля качества деталей и комплектующих лифтового оборудования.

«При поддержке города Карачаровский механический завод продолжает последовательную модернизацию производства. Внедрение инновационного измерительного оборудования позволяет автоматизировать часть метрологических операций», - отметил столичный министр.

Он добавил, что при этом ускоряется проверка деталей и повышается точность оценки их соответствия инженерным требованиям.

При помощи инновационной технологии проводится автоматизированная проверка размеров и геометрии изделий. В частности, формы, взаимного расположения отверстий, плоскостей, осей и других элементов. Кроме того, можно сопоставить параметры готовой детали с цифровой или конструкторской моделью. Плюс к этому решение можно применить при проверке корпусных изделий, направляющих, крепежных конструкций и других узлов. Если сравнивать с привычными методами при помощи стандартных измерительных инструментов, то новая технология обеспечивает более высокую скорость и точность измерений. Персонал уже обучается для работы с этой системой.

Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский напомнил о последовательном внедрении на КМЗ современных решений для повышения технологичности производства.

«Помимо координатно-измерительной машины, на предприятии используется дефектоскоп для проверки изделий из металлических материалов», - уточнил представитель компании.

Он добавил, что в этом году в рамках модернизации на предприятии намечено внедрение спектрометра для химического исследования металлов.

Напомним, статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает КМЗ возможность получить масштабные налоговые преференции. Затем сэкономленную сумму завод вправе вложить в увеличение объемов производства и внедрение высокотехнологичных решений.