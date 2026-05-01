Владимир Ефимов: В первом квартале 2026 года квартиры по реновации начали осматривать около 6,7 тысячи москвичей

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Подробнее о том, как осматривают новые квартиры участники реновации в разных округах города, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первые три месяца 2026 года около 6,7 тысячи москвичей из 32 старых домов начали осматривать жилье в новостройках по программе реновации. При этом свыше 6,2 тысячи из них уже определились с выбором квартир, в том числе более 3,5 тысячи горожан оформили документы, необходимые для переезда в современные жилые комплексы», - отметил заммэра, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Как сообщил Ефимов, предлагаемые городом квартиры, как правило, просторнее, чем в расселяемых домах, за счет больших по площади кухонь и широких коридоров.

Заммэра также подчеркнул, что в помещениях уже выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и осветительные приборы, чтобы новоселам не нужно было тратить время и силы на ремонт.

При строительстве домов по реновации учитываются критерии безбарьерной среды, в том числе и во время благоустройства дворов. Для новоселов сразу создают комфортное пространство около дома, размещая там детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, больше всего тех, кто в первом квартале начал осмотр новых квартир, живут в Южном округе столицы. Таких участников реновации более 1,5 тысячи. Им предстоит выселиться из шести пятиэтажек.

«На западе осматривать новое жилье и оформлять документы, необходимые для переезда, начали почти 1,3 тысячи москвичей из пяти старых домов», - добавила столичный министр, отметив, что на юго-востоке таких жителей свыше 1,2 тысячи, выезжающих из 7 намеченных под расселение зданий.

По поводу оформления договоров на новые квартиры переселенцы могут обращаться к специалистам Департамента городского имущества. Они ведут прием в центрах информирования. Их открывают на первых этажах новостроек. Чтобы упростить подготовку необходимых документов, новоселы могут использовать суперсервис «Переезд по программе реновации». Как пояснили в Градостроительном комплексе Москвы, с его помощью легко подобрать онлайн дату и время осмотра полученной квартиры. Кроме того, суперсервис позволяет назначить удобный день для заключения договора.

О том, что сдан новый дом для участников реновации в Алексеевском районе столицы, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.