Третьяк: Музей пластических фигур помогает молодежи знать своих героев. Фото: Пьяных Анна

Выставка пластических фигур знаменитых личностей в истории России «Историал. Коллекция» открыта в Москве. Как заявил советский хоккеист, тренер, государственный и политический деятель Владислав Третьяк, этот музей важен для формирования патриотизма и единства у молодежи, так как в нем представлены герои нашего государства.

«Мы должны воспитывать поколения на традициях нашей страны. А здесь представлены такие люди, которых они должны знать. И в России, к примеру, всегда для нас Юрий Гагарин, в футболе Лев Яшин, были кумиры, артисты, спортсмены, космонавты. Это очень важно, потому что каждый молодой человек должен стремиться к лучшему», – подчеркнул спикер.

Открылся первый Музей пластических фигур в «Зарядье»

Владислав Третьяк Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Музей пластических фигур открылся в парке «Зарядье» в арт-пространстве «Паркинг галерея». На выставке представлены фигуры Александра Пушкина, Петра I, Льва Толстого, Юрия Гагарина, Владимира Высоцкого, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и других.