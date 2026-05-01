Сотрудники СОБР «Столица» ГУ Росгвардии по Москве провели День открытых дверей для воспитанников военно-патриотического клуба «Витязь». В рамках встречи, посвященной 10-летию образования Росгвардии, спецназовцы рассказали ребятам о задачах, которые выполняют сотрудники подразделения и истории создания отряда.

Юные гости ознакомились с элементами экипировки и вооружения СОБРовцев, а также с интересом примерили на себя снаряжение правоохранителей.

В СОБР «Столица» прошел День открытых дверей для воспитанников военно-патриотического клуба

Офицеры СОБР разъяснили, как правильно действовать при обнаружении подозрительных предметов, особо отметив, что подобные могут быть замаскированы под самые обычные вещи. К примеру, сумки, коробки, пакеты, детские игрушки, бытовые приборы или даже элементы декора.

Росгвардейцы также провели мастер-класс по основам тактической медицины. Ребята узнали, как оказывать первую помощь в экстремальных условиях, научились накладывать жгуты и останавливать кровотечение. Эти навыки, подчеркивают представители ведомства, могут спасти жизнь в критической ситуации.