Интервалы движения МЦД-3 изменятся из-за ремонта участка «Люберцы - Перово»

Интервалы движения МЦД-3 будут увеличены до часа, а также изменятся пути отправления составов в связи с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участке «Люберцы - Перово». Как сообщают представители Дептранса Москвы, ограничения будут действовать после 23:00 до 6:00 с 4 на 5 мая, с 5 на 6 и с 6 на 7 мая.

Так, на участке «Люберцы - Плющево» интервалы движения будут частично увеличены до часа; на участке «Люберцы - Казанский вокзал» возможно изменение путей отправления поездов; часть поездов со стороны «Ипподрома» будет следовать укороченными маршрутами «до» и «от» «Люберец».

Кроме того, у некоторых поездов скорректированы время отправления и набор остановок: часть составов не остановится на станциях «Косино», «Плющево», «Ухтомская» и «Вешняки». Большая часть поездов проследует по третьему и четвертому путям по тарифу МЦД с остановками на станциях «Раменское», «Отдых», «Люберцы», «Выхино», «Андроновка», «Авиамоторная» и «Казанский вокзал».

На Ленинградском направлении интервалы движения будут увеличены до 15 минут, а часть диаметральных поездов со стороны «Зеленограда-Крюково» проследует укороченными маршрутами «до» и «от» станции «Митьково».

Перед поездкой пассажиров просят внимательно ознакомиться с расписанием на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений. Данной информацией просят делиться со знакомыми, чтобы все были осведомлены. Рекомендуется строить маршруты с пересадкой на станции «Выхино», Казанском и Ленинградском вокзалах.

Как KP.RU писал ранее, 2 мая в Москве трамваи не будут ходить между метро «Нагатинская» и Москворецким рынком. Ограничения связаны с ремонтом Каширского автомобильного тоннеля.