НовостиОбщество2 мая 2026 7:10

Тепло припозднится: вот когда Москва станет по-настоящему летней

Синоптик Макарова: Метеорологическое лето придет в Москву после 26 мая
Елизавета БУБНОВА
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологическое лето, предположительно, придет в Москву и Московскую область после 26 мая. Как в беседе с ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, именно в этих числах среднесуточная температура превысит отметку в +15 градусов.

«В конце мая ожидается уже практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям - это то, что некоторые называют метеорологическим летом», - поделилась синоптик.

По словам метеоролога, прежде всего эта информация важная для специалистов агрокультурной сферы. Однако и обычные люди при такой температуре действительно почувствуют наступление самого теплого сезона года.

Как KP.RU писал ранее, на смену холодному и сырому апрелю придет непостоянный май. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, средняя температура прошедшего месяца в Москве составила +5,7 градусов, а это на 1,2 градуса ниже климатической нормы.