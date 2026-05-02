Росгвардейцы обеспечили безопасность в День Весны и Труда в Подмосковье.

Порядка 200 сотрудников и военнослужащих ГУ Росгвардии по Московской области во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечили общественную безопасность во время проведения праздничных первомайских мероприятий.

Росгвардейцы работали в местах проведения культурно-массовых мероприятий, а маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к праздничным площадкам.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы уделили особое внимание соблюдению правил оборота оружия и дополнительно провели инструктажи с представителями частных охранных организаций.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных структур, серьезных происшествий и нарушений общественного порядка допущено не было.