Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2026 8:42

Росгвардейцы обеспечили безопасность в День Весны и Труда в Подмосковье

Серьезных происшествий и нарушений общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий допущено не было
Источник:kp.ru
Росгвардейцы обеспечили безопасность в День Весны и Труда в Подмосковье. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Росгвардейцы обеспечили безопасность в День Весны и Труда в Подмосковье. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Порядка 200 сотрудников и военнослужащих ГУ Росгвардии по Московской области во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечили общественную безопасность во время проведения праздничных первомайских мероприятий.

Росгвардейцы работали в местах проведения культурно-массовых мероприятий, а маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к праздничным площадкам.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы уделили особое внимание соблюдению правил оборота оружия и дополнительно провели инструктажи с представителями частных охранных организаций.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных структур, серьезных происшествий и нарушений общественного порядка допущено не было.