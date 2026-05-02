Росгвардейцы провели занятие с учениками кадетского класса в Москве. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Сотрудники СОБР «Центр» ГУ Росгвардии по Москве провели «Урок мужества» для кадет ФСО России ГБОУ Школы № 1574, посвященный 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка.

В ходе встречи росгвардейцы обсудили с ребятами значимость подвига советского народа в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что современные бойцы спецподразделений продолжают обеспечивать безопасность и суверенитет Родины. Спецназовцы организовали для кадет выставку современного вооружения и специального снаряжения, которое используется при выполнении служебно-боевых задач.

Силовики подробно рассказали о тактико-технических характеристиках представленных образцов и ответили на вопросы учащихся об особенностях их применения. Сотрудники спецподразделения пояснили, что для службы в отряде необходимы выдержка, физическая подготовка, дисциплина и готовность всегда прийти на помощь.

В завершение встречи руководство школы и кадеты поблагодарили сотрудников спецподразделения за интересное занятие.