Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве около строящейся школы в Покровском-Стрешневе

Владимир Ефимов.

Подробнее о начавшемся благоустройстве около новой школы в Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Известно, что в самом здании монтируют фасад и кровлю. Плюс к этому там ведется отделка внутренних помещений. Школу строят в рамках комплексного развития территории (КРТ), затрагивающего 160 гектаров. Реализацией проекта занимается девелопер «Стадион «Спартак». Его партнерами выступили другие инвесторы совместно с компанией ПИК. Благодаря открытию еще одной школы в районе уменьшится нагрузка на уже действующие по соседству образовательные учреждения.

«Школа рассчитана на 850 мест и будет отличаться развитой спортивной инфраструктурой. Проектом предусмотрены спортивные залы высотой не менее шести метров, что соответствует требованиям к помещениям для проведения полноценных тренировок», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на прилегающей территории планируется создать полноценный комплекс для физического развития детей. Здесь будет спортивное ядро с круговой и прямой беговыми дорожками, мини-футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и сдачи норм ГТО, сектор для прыжков в длину с разбега и зона для настольного тенниса.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, после ввода в эксплуатацию школу передадут в столичную систему образования.

Для школьников появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также спортзал. В здании разместят в том числе лабораторно-исследовательские комплексы естествознания. А для индивидуальных занятий обустроят специальные места. В школе установят три лифта.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что по проекту строение дополнили полузамкнутым внутренним двором. Кроме того, отделения начальной и основной школы соединяет арочный светопрозрачный переход. Вокруг школы благоустроят 1,9 гектара. При этом учитывают возраст обучающихся детей. В частности, сделают отдельные зоны для начальной и основной школы. А еще создадут места для тихого отдыха и торжественных мероприятий.

В здании появятся пространства для углубленного изучения ИТ-технологий. Как рассказали в Градостроительном комплексе Москвы, здесь для старшеклассников обустроят зоны разработки и испытания устройств, моделирования и программирования.

