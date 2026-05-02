Психологическая ловушка: как пенсионер из Москвы отдал мошенникам 70 млн рублей

Прокуратура Москвы расследует дело о мошенничестве на 71 млн рублей

Телефонные мошенники обманули 76-летнего пенсионера, пригласив его якобы в группу соседей по дому в одном из мессенджеров. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, общая сумма ущерба превысила 71 млн рублей.

Мужчина получил уведомление якобы о предстоящей замене домофона. После он сообщил аферистам о количестве нужных ключей и отправил по указанному номеру сообщение, как он полагал «с реквизитами заявки на замену ключей». Однако в ответ ему пришла информация, что все его имущество будет распродано.

Пенсионер пошел в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью. После ему поступил звонок и мужчина поверил в то, что разговаривает с настоящим правоохранителем. Звонивший убедил пострадавшего, что его обрабатывают мошенники и жертве срочно нужно снять со счетов деньги, а после передать их для размещения на специальный счет.

Мошенники трижды в течение месяца передавали пенсионеру телефоны через почтовый ящик. Там же они оставили поддельное «постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу».

Будучи под контролем злоумышленников, жертва снимала со счетов в разных банках все сбережения, отправляла фото денег и передавала их «сотрудникам силового ведомства», называвшим верные пароли. Мужчина также продал два автомобиля, а полученные от сделок деньги передал курьерам.

Правоохранители устанавливают граждан, причастных к совершению мошеннических действий. Расследование продолжается.

