Росгвардия Москвы запустила новую рубрику, в которой делится интересными фактами.

В каждом выстреле - свой такт. В каждом попадании - мастерство стрелка. Это не просто работа, это искусство, где на кону стоит все. В год 10-летия Росгвардии ведомство запускает новую рубрику «5 фактов», в которой будет рассказывать об интересных деталях профессий сотрудников столичного главка Росгвардии. И открывает ее, пожалуй, самая загадочная и «точная» из них - снайпер.

1. Терпение - главное оружие. Снайпер может часами, а иногда и сутками, находиться в одной позе, выжидая единственный верный момент для выстрела.

Росгвардия запустила новую рубрику «5 фактов» в год 10-летия ведомства

2. Математика вместо удачи. Каждый выстрел - это сложнейший расчет. Снайпер учитывает скорость и направление ветра, влажность воздуха, температуру пороха, расстояние до цели и даже вращение Земли.

3. Оружие - продолжение тела. Винтовка для снайпера - не просто инструмент. Это высокоточный механизм, который настраивается индивидуально.

4. Психологическая устойчивость. Способность сохранять ледяное спокойствие в экстремальных условиях и принимать решение, от которого зависит исход операции, - ключевой навык профессионала.

5. Невидимка на поле боя. Мастерство маскировки позволяет снайперу сливаться с окружающей средой так, что его не заметит даже самый внимательный наблюдатель. Он - тень, которая бьет без промаха.