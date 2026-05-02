Крупнейший дата-центр в РФ переключился на резервное питание: что произошло

Дата-центр ММТС-9, который является самой крупной точкой межоператорского обмена интернет-трафика на территории Российской Федерации, был вынужден переключиться на резервное питание. Это произошло из-за перебоев с питанием на столичной электростанции. Соответствующую информацию сообщили ТАСС в "РТК-ЦОД" (дочерняя компания "Ростелекома").

Сообщается, что в субботу, 2 мая, на данном узле связи отсутствовало электропитание. У некоторых интернет-провайдеров были отмечены сбои.

На данным момент, как сообщили в "РТК-ЦОД", дата-центр работает в штатном режиме. Устойчивость сервисов обеспечивается резервным питанием. Специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами проводят все необходимые работы.

"Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается", - подчеркнули в "РТК-ЦОД".

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в соцсетях появилась информация о том, что у жителей Подмосковья якобы работает домашний интернет только с доступом к ресурсам из «белого списка». Представители министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области опровергли эту информацию и добавили, что в период майских праздников не вводились ограничения на работу проводного, домашнего интернета.