Анатолий Гарбузов рассказал об увеличении выпуска сладостей в Москве

Ежегодно 3 мая в России отмечается День кондитера. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказал о выпуске 28,8 тысячи тонн кондитерских изделий в городе с января по февраль этого года. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что объемы выпуска такой продукции стабильно увеличиваются в столице из года в год.

«Москва по праву считается одним из крупнейших центров производства кондитерских изделий в России. Например, на предприятия города приходится каждая девятая тонна изготовленных в стране шоколадных конфет. На территории столицы успешно работают свыше 110 фабрик», - отметил столичный министр, добавив, что они обеспечивают широкий ассортимент сладостей - от ремесленного шоколада до разнообразных тортов, пирожных и других лакомств.

Как сообщил Гарбузов, развитие производства в этой отрасли не прекращается.

Например, за два месяца этого года кондитерских изделий выпустили на два процента больше, чем за те же месяцы годом ранее. Это 28,8 тысячи тонн продукции или 5 процентов от всех произведенных в стране изделий.

С января по февраль этого года на предприятиях столицы изготовили 19,9 тысячи тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Цифра на 12,8 процента больше, чем за те же месяцы в 2025 году.

С начала этого года столичные производители обеспечили выпуск 14 процентов от всего общероссийского объема упакованного шоколада — 5,3 тысячи тонн изделий.

Напомним, Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь каждый год запускают около 150 новых технологичных предприятий. В столице действуют уже примерно 4,6 тысячи промышленных компаний. Там создано свыше 755 тысяч рабочих мест. Московские производители могут воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. В их числе, например, программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.