Владимир Ефимов сообщил об увеличении в шесть раз количества записей на подписание договоров в суперсервисе «Переезд по программе реновации»

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об увеличении в этом году количества записей на подписание договоров через суперсервис «Переезд по программе реновации».

«Более двух тысяч москвичей уже воспользовались суперсервисом в первом квартале 2026 года, и особенно заметен рост на финальном этапе: количество записей на подписание договоров увеличилось более чем в шесть раз – до 323 обращений», - отметил заммэра.

Он уточнил, что самой востребованной услугой у пользователей суперсервиса остается запись на осмотр квартир – с начала года ею воспользовались почти 1,3 тысячи раз.

Как пояснил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, это говорит о том, что жители быстрее проходят все основные этапы переезда – от осмотра жилья до оформления документов. Цифровые инструменты помогают горожанам получать новое жилье по программе реновации в комфортном для себя режиме, подчеркнул заммэра.

Напомним, в суперсервисе собрано все, что нужно участникам реновации, - от осмотра новой квартиры до оформления договора.

В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали, что жители используют суперсервис не только как источник информации, но еще и для определенных действий. Например, для записи на осмотр выделенного жилья, фиксации замечаний, быстрого оформления документов и подачи заявки на перевозку вещей в новостройку. Благодаря этому участник программы быстрее проходит каждый этап переселения.

Рост востребованных услуг демонстрирует важность цифровых инструментов в жизни горожан. Онлайн-сервисы являются основой процесса переселения жителей по реновации. Как уточнили в Градостроительном комплексе Москвы, с их помощью обеспечивается экономия времени. При этом переезд по программе становится понятнее и комфортнее.

О том, что в Алексеевском районе столицы сдана новостройка по реновации, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.