НовостиОбщество3 мая 2026 10:34

После 15 градусов — лето: метеорологи назвали дату наступления тепла в Москве

Мила ГЕНЬ
Климатическое лето приходит в московский регион примерно в конце мая. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, со второй половины мая погода в регионе часто становится сухой и жаркой. Именно в конце мая наступает климатическое лето, когда среднесуточная температура устойчиво превышает 15 градусов тепла. Повсеместно в мае наблюдается цветение растений, от чего напрямую зависит их урожайность.

При этом климатолог отметил, что для мая характерны возвраты холодов с ночными заморозками. Они бывают опасны, если в это время цветут растения. Однако если холода кратковременные и не слишком сильные, то вреда они не принесут.