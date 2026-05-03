В «Мосфото» опубликовали кадры из музея пластических фигур в парке «Зарядье» Фото: «Мосфото»

В городском медиабанке «Мосфото» опубликовали снимки из музея пластических фигур, который открыл столичный Департамент культуры в парке «Зарядье». Это первый в России выставочный проект, где выдающиеся личности отечественной истории и современности представлены в виде сверхреалистичных статуй.

В экспозицию вошли фигуры Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Льва Толстого, Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и других известных людей. Посетители смогут совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства — оказаться лицом к лицу с героем и сопоставить его образ со своими представлениями.

Билеты на осмотр экспозиции можно приобрести в сервисе «Мосбилет». Все файлы в медиабанке «Мосфото» проверены и являются легальными. Их можно бесплатно скачивать, размещать в социальных сетях, мессенджерах и СМИ при условии указания источника — foto.mos.ru.