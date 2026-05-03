Владислав Овчинский: Во Внукове приступили к строительству котлована под дом по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Новомосковском округе Москвы программа реновации набирает обороты. Так, на улице Труда рабочие уже приступили к устройству котлована и монтажу так называемого шпунтового ограждения. Это нужно, чтобы стены будущего подземного паркинга и фундамент держались крепко, а грунт не осыпался. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, общая площадь новостройки превысит 24 тысячи квадратных метров. Здание вырастет на месте старых расселенных четырехдомов — их уже снесли.

«Жилой дом будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных в цельное архитектурное пространство за счет благоустройства прилегающей территории. В первом корпусе предусмотрена 181 квартира, во втором – 88. Две квартиры адаптированы для проживания людей с ограниченной мобильностью. Площадь жилых помещений – почти 17 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На первых этажах спроектирована безбарьерная среда, входные группы утоплены в панорамное остекление, а входы оснастят домофонами и камерами. Рядом с лифтом оставят места для колясок и велосипедов, будет консьерж-комната. А еще в доме предусмотрены нежилые помещениядля магазинов, аптек и других полезных объектов инфраструктуры.

Дом расположен в очень удобном месте. До станции МЦД-4 Кокошкино — рукой подать. Электрички в сторону Москвы ходят с интервалом 10–20 минут, так что до центра добраться просто. Рядом есть супермаркеты, кафе, аптека, поликлиника и школа.

Напомним, программу реновации утвердили еще в 2017-м. Она затронет около миллиона москвичей, а всего предстоит расселить 5176 домов.