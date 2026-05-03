НовостиОбщество3 мая 2026 14:33

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково продолжает работу в особом режиме
Мила ГЕНЬ
Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Аэропорт Внуково продолжает работу, но прием и выпуск воздушных судов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее KP.RU писал, что в московском аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.