Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Аэропорт Внуково продолжает работу, но прием и выпуск воздушных судов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее KP.RU писал, что в московском аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.