«Служба требует огромной ответственности»: росгвардейцы провели урок мужества в Дмитрове

Росгвардейцы провели урок мужества для школьников в Подмосковье

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в рамках юбилея Росгвардии сотрудники Дмитровского отдела вневедомственной охраны организовали урок мужества для учащихся школы №2. Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти и воспитание чувства долга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Офицер Росгвардии подробно рассказал ребятам о становлении вневедомственной охраны и ее ключевой роли в системе обеспечения национальной безопасности. Ученики узнали о важных этапах развития службы за последние десять лет, в течение которых ведомство значительно трансформировалось, внедряя современные технологии для защиты граждан.

«Служба в Росгвардии требует не только физической подготовки, но и огромной ответственности, самодисциплины и готовности оперативно прийти на помощь в любой ситуации», — отметил старший лейтенант полиции Евгений И.

В завершение встречи ребята смогли задать вопросы о требованиях к кандидатам на службу и об особенностях профессионального обучения. Подобные уроки мужества позволяют молодежи из первых уст узнать о важности работы сотрудников правопорядка и осознать значимость служения своему Отечеству.