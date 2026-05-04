В Москве СК раскрыл убийство мужчины 30-летней давности Фото: Олег ЗОЛОТО.

Следователи столичного Следственного комитета раскрыли убийство мужчины, совершенное в 1994 году на северо-западе Москвы. Уголовное дело завершено в отношении уроженца Украины, которому заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 22 декабря 1994 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке жилого дома на улице Фруктовой, произвел не менее одного выстрела из револьвера в своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Следователи и криминалисты, специализирующиеся на раскрытии преступлений прошлых лет, совместно с оперативными сотрудниками полиции проанализировали материалы дела и провели дополнительные допросы свидетелей, а также ряд сложных судебных экспертиз. В итоге личность фигуранта была установлена.

Обвиняемый объявлен в розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.