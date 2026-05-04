Владимир Ефимов: На севере Москвы строится путепровод уникальной формы

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробности о строящемся путепроводе на севере столицы рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Известно, что на участке пересечения с путями МЦД-2 сооружение будет с изгибом.

«В Северном административном округе специалисты продолжают возводить искусственное сооружение через пути Рижского направления Московской железной дороги, которое соединит улицы 8 Марта и Приорова. Путепровод длиной 450 метров свяжет сразу три района САО – Савеловский, Аэропорт и Коптево», - отметил заммэра, уточнив, что он будет пересекать протяженный прямолинейный участок железной дороги.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, этим обусловлена его нестандартная конструкция – путепровод запроектирован волнистой формы. Такое решение позволит беспрепятственно интегрировать новую дорогу на участке с плотной застройкой и развитой железнодорожной инфраструктурой, добавил заммэра.

На стройплощадке работают несколько буровых установок. Специалисты заняты устройством свай подпорных стен сооружения и опор. Как пояснил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков, сооружение возводят в стесненных городских условиях. В частности, в этом месте пересекаются строящиеся дороги и действующие пути МЦД-2.

«Пролетные строения разместятся на девяти опорах. Две из семи промежуточных опор будут состоять из отдельных стоек, соединенных ригелем», - сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что на отрезке с изгибом путепровода центральную, пятую, опору разместят параллельно путям железной дороги.

Инспекторы «Контроля Москвы» отслеживают каждый этап работ на стройплощадке. Здесь уже провели две выездные проверки. Проект позволит ускорить поездки прежде всего для жителей четырех районов севера столицы. В их числе - Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево. Они смогут выбирать дополнительные удобные варианты для выезда на Северо-Западную хорду и Ленинградское шоссе. Кроме того, благодаря проекту на севере города создадут дополнительную связку между улицей 8 Марта и улицами Космонавта Волкова, Приорова и Северо-Западной хордой.

О том, что в столице строится путепровод для соединения Коптево с районами Савеловский и Аэропорт, ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.