Сергунина рассказала о мастер-классах фестиваля «Московская весна»

Заммэра Наталья Сергунина рассказала подробнее о фестивале «Московская весна», который проходит в столице с 1 по 11 мая. Он посвящен Дню Победы и Году единства народов России. На 30 площадках в разных районах города проводятся концерты, спектакли, ярмарки, спортивные состязания. Детей и подростков приглашают на творческие, кулинарные и инженерные занятия.

«На мастер-классах юные участники делают открытки для ветеранов Великой Отечественной войны и подарки для близких, знакомятся с народными промыслами и традициями жителей регионов нашей страны», — отметила Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

На Тверском бульваре - гости готовят и дегустируют блюда национальной кухни народов России. Например, кулебяки, карельские пирожки калитки, бурятские буузы. Рядом в шале «Домик столяра» желающие могут поработать с деревом.

На Святоозерской улице, бульваре Дмитрия Донского и в сквере около станции метро «Некрасовка» - участники кулинарных занятий готовят удмуртские перепечи с сырно-яичной начинкой, архангельские козули и другие блюда.

На Волгоградском проспекте, улицах Городецкой и Перерва - желающие могут стать актерами дубляжа и озвучить мультфильмы, придумать сюжет собственной ленты о дружбе, изучить азбуку Морзе и нарисовать плакаты ко Дню Победы.

На Матвеевской улице - в «Ботаническом классе» разукрашивают цветочные горшки семикаракорской росписью, учатся правильно высаживать пряные травы и корнеплоды.

На Вешняковской улице - инженерные мастер-классы в научной студии. Здесь можно напечатать на 3D-принтере модели космических аппаратов, макеты танков Т-34 и ИС-2 и другой советской техники.

На Митинской улице - гости студии живописи иллюстрируют фрагменты рассказа Константина Ушинского «Ласточка» и повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

На Стартовой улице - желающие создают стенгазету о героях Великой Отечественной войны и боевой листок, посвященный подвигам своих родственников в те годы. Кроме того, учатся ткать салфетки, лепить из глины романовские игрушки, декорировать браслеты.

В шале в проезде Серебрякова - дети узнают об особенностях гжельской, хохломской, уфтюжской и мезенской росписи, а также наносят их элементы на деревянные ложки, конфетницы и самовары.

Афиша и адреса всех площадок - на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass.