Шесть станций метро в центре Москвы будут работать только на вход 9 мая

На время праздничных мероприятий 9 мая в центре Москвы ограничат работу шести станций метрополитена. С 5:30 утра и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут закрыты на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Станция «Библиотека имени Ленина» в этот период будет работать только на пересадку. Кроме того, во время проведения мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции. В ведомстве добавили, что в праздничные дни будет усилена безопасность на транспорте.