Анатолий Гарбузов сообщил об увеличении выпуска медицинского оборудования столичными компаниями

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что Москва является ведущим центром разработки и производства высокотехнологичных медизделий. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что компании регулярно обеспечивают выход на рынок передовых устройств и оборудования. Они наращивают лидерство в этом направлении и объемы своей продукции. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о большом вкладе столичных промышленных компаний в реализацию стратегической задачи по обеспечению технологического суверенитета страны. Их решения представлены в разных сферах — от медицины и фармацевтики до микроэлектроники и машиностроения. Известно, что в городе действуют более 300 компаний фармацевтической и медицинской отраслей. Там создано около 30 тысяч рабочих мест.

«При поддержке города они модернизируют мощности и расширяют ассортимент, пополняя его современной отечественной продукцией. Так, в 2025 году производство медицинских инструментов и оборудования в Москве увеличилось на 7,2 процента по сравнению с 2024-м», — отметил столичный министр.

В частности, в столице производят бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой и скорой медицинской помощи и многое другое. Плюс к этому ведется разработка специальных программно-аппаратных комплексов цифрового контроля для медучреждений. Например, резидент технопарка «Мосмедпарк», предприятие «Хаасс» выводит на рынок инновационный продукт — «Централизованную систему сигнализации медицинских газов и вакуума». Новинка является первым отечественным отраслевым решением, позволяющим обеспечить мониторинг критически важной инженерной инфраструктуры в лечебных учреждениях. Компания работает дальше над развитием решения и его масштабированием. В будущем предполагается создание единой системы диспетчеризации, применение которой будет возможно в рамках всего региона или страны.

Напомним, столичные производители могут воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.