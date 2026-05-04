Владимир Ефимов: Проходка тоннелей между станциями метро «Рублево-Архангельское» и «Новорижская» завершена наполовину

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении тоннелей между станциями «Рублево-Архангельское» и «Новорижская» Рублево-Архангельской линии метро. Строителям там помогают шестиметровые тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «София» и «Александра».

«По правому тоннелю перегона работы ведет проходческий щит «София», он прошел чуть более одного километра. Левый тоннель прокладывает щит «Александра», который преодолел около 1,5 километра трассы», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в совокупности они прошли 2,5 километра из общего объема работ в пять километров – это суммарная длина обоих тоннелей перегона.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, щиты прошли под ложем Захарковского карьера Москвы-реки и продолжают работу в условиях сложной гидрогеологии.

Напомним, «Александра» стартовала в июле 2025 года, «София» – в октябре. Как пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, на Рублево-Архангельской линии ведется проходка двухпутных перегонов.

«Между станциями «Липовая Роща» и «Строгино» работает щит-гигант «Мария», - сообщил глава холдинга.

Он добавил, что щит «Лилия» обеспечивает проходку тоннеля между станциями «Строгино» и «Серебряный Бор». Оба щита 10-метровые.

Напомним, длина Рублево-Архангельской линии более 27 километров. Этот маршрут соединит кварталы в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». На нем откроются 12 станций. Пассажиры смогут перейти с них на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил быстрее строить Рублево-Архангельскую линию. В столичном Градостроительном комплексе уточнили, что метростроевцы приступили к проходке на участке от станции «ЗИЛ» до станции «Остров Мечты» Бирюлевской линии метро. Об этом ранее рассказал мэр.