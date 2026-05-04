Обширный банк заданий для ОГЭ и ЕГЭ доступен в сервисе «Цифровой учитель»

Учитель математики школы №883 Елена Казека рассказала, что благодаря сервису «Цифровой учитель» педагоги могут существенно экономить рабочее время. По ее словам, это колоссальное подспорье для современного учителя, которому больше не нужно тратить часы на поиск материалов — все представлено в готовом виде. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

С помощью сервиса можно создавать самостоятельные и индивидуальные контрольные работы.

«Один из главных плюсов для учителей — существенная экономия времени: все задания проверяются автоматически, что снимает с педагога значительную часть рутинной нагрузки», — отметила Елена Казека.

Особенно полезен сервис на уроках математики, подчеркнула педагог. Он предоставляет наглядные чертежи, помогающие ученикам лучше воспринимать материал, а также содержит обширный банк заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Материалы грамотно структурированы: каждый тип заданий разбит на категории.

«Мы используем «Цифровой учитель» практически на каждом уроке и задаем через него домашние задания. Ученики положительно отзываются о сервисе: они отмечают его доступность, наглядность и удобство», — рассказала учитель математики.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала учебного года ИИ-сервисом «Цифровой учитель» в «Московской электронной школе» воспользовались более 19 миллионов раз. Инструмент вошел в число самых популярных сервисов «МЭШ».

Сервис помогает ученикам средней и старшей школы усваивать математику, английский язык, физику и информатику. Он анализирует знания ребенка, определяет темы с трудностями и предлагает упражнения для восполнения пробелов. Школьники решили более 66 миллионов задач, а всего помощником пользуются свыше 1,7 миллиона человек — ученики, родители и учителя.