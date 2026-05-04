НовостиПроисшествия4 мая 2026 14:34

Хакер-неудачник: в центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося взломать кассу супермаркета

В Москве мужчина попытался подключиться к внутренней сети супермаркета
Мила ГЕНЬ
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который собирался подключить устройство ввода данных к кассовому аппарату одного из магазинов в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанный пояснил, что нашел работу в интернете. После этого связавшийся с ним работодатель дал указание подключиться к внутренней сети супермаркета через электронную кассу.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.