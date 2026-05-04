Москву ждут «погодные качели» на майские: чего ждать в столице в ближайшую неделю

На предстоящей неделе жителей Москвы и области предупредили о небольших дождях. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с aif.ru.

Специалист сообщил, что в период с 4 по 10 мая погода будет меняться. В первые дни недели ожидается довольно жаркая погода — воздух прогреется до плюс 23 градусов, однако к выходным станет прохладнее. Конец недели по словам синоптика, будет самым холодным. Температура воздуха там опустится до плюс 9–14 градусов.

Ильин пояснил, что небольшие кратковременные дожди вероятны в среду, четверг и пятницу. Он уточнил, что речь идет о совсем незначительных осадках, и в области они могут быть лишь чуть сильнее, но ждать серьезных дождей в ближайшие дни не стоит.

Другой синоптик Александр Шувалов в беседе с 360.ru отметил, что в Москве и Подмосковье ближайшие три дня будет очень тепло. Ухудшение погоды, по его прогнозам, начнется только к концу недели. Слова специалиста приводит 360.ru.

Метеоролог рассказал, что самым теплым днем станет среда. Воздух прогреется до плюс 28 градусов, что очень близко к суточным рекордам, а такие периоды случаются в столице раз в 10–15 лет.

По данным синоптика Евгения Тишковца, в Москве 4 мая наступило метеорологическое лето. Днем воздух в столице прогревался до плюс 21–24 градусов, а в Подмосковье — до плюс 25. Об этом пишет Life.ru.