Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 12-м беспилотнике Вооруженных сил Украины, сбитом на подлете к столице России в понедельник, 4 мая. Об этом градоначальник сообщил в личном канале в мессенджере MAX.

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин.

До этого мэр Москвы опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось об уничтожении силами противовоздушной обороны еще нескольких украинских беспилотников, летевших к столице. Всего за сегодняшний день было сбито 12 дронов ВСУ.

Информации о повреждении инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения не сообщалось. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и спецслужб города.