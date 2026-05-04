НовостиПолитика4 мая 2026 18:36

Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву
Мария МАМАЕВА
Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве. Фото6 пресс-служба мэрии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 12-м беспилотнике Вооруженных сил Украины, сбитом на подлете к столице России в понедельник, 4 мая. Об этом градоначальник сообщил в личном канале в мессенджере MAX.

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин.

До этого мэр Москвы опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось об уничтожении силами противовоздушной обороны еще нескольких украинских беспилотников, летевших к столице. Всего за сегодняшний день было сбито 12 дронов ВСУ.

Информации о повреждении инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения не сообщалось. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и спецслужб города.