Владислав Овчинский: Деловой центр в Щукине будет с «мягкими углами» и террасами в сторону парка

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Согласован облик нового делового центра в районе Щукино. Речь про участок на Авиационной улице (владение 17–22). Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, архитектурно-градостроительное решение уже утверждено.

Здание будет девятиэтажным, общей площадью около 16 тысяч «квадратов», плюс подземный уровень. Внутри — офисы и коммерция для будущих резидентов.

«Реализация проекта позволит преобразовать функционально устаревшие территории в удобную и комфортную городскую среду. Благодаря умеренной высотности и продуманным архитектурным решениям объект органично впишется в природное окружение и сложившуюся городскую застройку», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Концепцию разработало бюро PARSEC. У здания будет выразительный силуэт: верхний этаж с террасами сдвинули в сторону парка — это добавило объема и динамики. Фасады украсят диагональные подсечки, а углы, наоборот, сделали плавно скругленными, чтобы архитектура выглядела мягче и обтекаемее.

На первом этаже запланировали лобби с торговыми помещениями, зоны для курьеров, вендинг, постаматы, раздевалки с душевыми, велопарковки и зарядные станции для электромобилей. В подземном уровне — паркинг на 32 машино-места.

Локация удобная: в пешей доступности — метро «Щукинская» и станция МЦД-2 Стрешнево. На машине — быстрый выезд к центру, МКАД и ТТК. Рядом парк «Покровское-Стрешнево», Щукинский парк и Всехсвятская роща.

Кстати, Щукино сейчас активно развивается. В программу реновации на северо-западе столицы попали 432 дома в шести районах округа. Только в одном Щукине новое жилье получат жители 42 старых домов.