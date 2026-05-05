Мигранты будут выдворены из РФ после рейда на стройке в центре Москвы

На стройке, расположенной в центре Москвы, проведен миграционный рейд. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, в результате мероприятия 16 иностранцев будут выдворены из страны.

По информации ведомства, правоохранителями проверено около 70 человек. На 16 из них составлены административные протоколы по факту незаконной трудовой деятельности. Кроме того, устанавливаются компании-работодатели, которые незаконно привлекли мигрантов к работе.

«Нарушителей поместят в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) с последующим выдворением за пределы России», - отмечается в сообщении.

