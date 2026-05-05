Собянин: Силы ПВО ликвидировали четыре дрона, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре вражеских БПЛА, которые были направлены на Москву. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака четырех БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - говорится в посте градоначальника.

Во вторник, 5 мая, системы ПВО уничтожили уже 10 дронов, летевших на российскую столицу. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательнее и осторожнее.

Как KP.RU писал ранее, во вторник, 5 мая, в трех столичных аэропортах, а именно во Внуково, Домодедово и Жуковском (Раменское), введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов. Об этом сообщает представитель Росавиации.