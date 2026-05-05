Владимир Ефимов: Фасад здания Галереи Василия Нестеренко украсили гранитом из Куртинского месторождения

Подробнее о построенном на севере столицы здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Адрес созданной экспозиции: Бутырская улица, дом 1А. Строение отличается использованными во время отделки материалами: стеклофибробетоном и натуральным гранитом.

«Планировка здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко площадью 5,4 тысячи квадратных метров была разработана с учетом специфики строительства подобных объектов. Так, были предусмотрены экспозиционные залы, продумана логика перемещения посетителей и сценарии восприятия выставок. Объект рассчитан на одновременное посещение до 400 человек», - отметил заммэра.

Он добавил, что при облицовке здания использовали вентилируемую систему и смонтировали элементы натурального гранита из Куртинского месторождения, а также свыше четырех тысяч изделий из стеклофибробетона.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, материал обладает высокой прочностью, хорошей ремонтопригодностью, устойчив к образованию трещин и деформациям. Благодаря использованию современных материалов удалось воплотить сложные архитектурные решения и обеспечить долговечность объекта, подчеркнул заммэра.

В разработке архитектурной концепции здания активно участвовал художник. Стеклофибробетон позволил архитекторам украсить фасад декором в неоклассическом стиле с отсылом к модерну и ампиру. Причем сделанным из этого материала деталям удалось придать изящный вид. Это касается, в частности, сложных лепных элементов и объемных колонн.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, отделку фасада проводили при помощи высококачественных материалов.

«Например, для первого этажа здания применен гранит толщиной 30 миллиметров из Куртинского месторождения – прочный и эстетичный камень», - рассказал глава ведомства.

Он назвал основными преимуществами этого гранита его высокую износостойкость, долговечность, устойчивость к механическим повреждениям и перепадам температур, простоту в эксплуатации. В целом, в здании смонтировали более двух тысяч таких элементов.

О том, что в столице открылась Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко, ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.