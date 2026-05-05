Гроза с дождем и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве 5 мая

Вечером во вторник, 5 мая, на территории Москвы местами ожидаются гроза с дождем, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице. В случае возникновения ЧП граждан просят обращаться по телефону «112».

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями сотрудники профильного ведомства рекомендуют москвичам и гостям столицы парковаться в безопасных местах, на улице обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также быть особо внимательными за рулем и вблизи пешеходных переходов.

Как KP.RU писал ранее, желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Москве и Московской области из-за ожидаемых гроз, дождя и ветра. Об этом сообщают представители Гидрометцентра России.