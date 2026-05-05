Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Во вторник, 5 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в мессенджере MAX сообщила мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в посте.

Российские ПВО уничтожили за вторник уже 13 вражеских дронов. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными.

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов, а Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений, сообщает Росавиация.

Как KP.RU писал ранее, вечером во вторник, 5 мая, на территории Москвы местами ожидаются гроза с дождем, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.