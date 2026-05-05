Максим Ликсутов: Накануне Дня Победы украсят станцию метро «Трубная»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о том, как Московский метрополитен готовится ко Дню Победы. В частности, к празднику вновь украсят станцию «Трубная». Напомним, ежегодно ее тематически оформляют к разным важным датам, в числе которых День защитника Отечества, Международный женский день, Пасха и День Победы. Станция традиционно становится одной из ключевых точек праздничного декора в метро.

В этот раз для украшения потолочного свода станции используют георгиевские ленты и тематические декоративные элементы.

«Оформление станции «Трубная» ко Дню Победы уже стало традицией. Третий год подряд мы украшаем потолочный свод», - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что Московский транспорт создает для пассажиров особую атмосферу и напоминает о значении этого важного праздника.

Кроме этого, к памятной дате в столичном метрополитене оформляют не только станции, но и другие объекты инфраструктуры. Сюда входят вестибюли и переходы, а также соседние со станционными комплексами пространства.

Чтобы не создавать для пассажиров неудобств, работы по подготовке к празднику проводят по ночам. Известно, что все украшения закрепляются на специальных металлических конструкциях. Это позволяет сохранить архитектуру станций и обеспечить безопасность пассажиров. Плюс ко всему можно использовать больше декоративных элементов на ограниченной площади.