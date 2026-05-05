Росгвардейцы провели мероприятие в преддверии Дня Победы в Подмосковье

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в рамках юбилея Росгвардии сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области открыли двери в свое подразделение для воспитанников семейного центра «Ступени».

Росгвардейцы познакомили ребят с музеем, который создан сотрудниками и регулярно пополняется различными экспонатами времен Великой Отечественной Войны. Силовики рассказали о представленных уникальных предметах, их происхождении и роли в исторических событиях.

Правоохранители также организовали экскурсию по своему подразделению и продемонстрировали автопарк, используемый для ежедневного патрулирования региона. Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классе по сборке и разборке автомата Калашникова.

В рамках патриотического мероприятия росгвардейцы рассказали о героических поступках наших предков на линиях фронта и в тылу.

«Наша главная цель - чтобы молодое поколение не просто знало историю, но и понимало, какую ответственность мы все несем за сохранение исторической памяти нашей страны. Уважать прошлое, ценить настоящее и быть готовым защищать будущее нашей Родины - вот что мы хотим донести до ребят», - отметил сотрудник Пушкинского ОВО младший лейтенант полиции Альберт Ю.